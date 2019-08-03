03 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kagawa resmen elden kaçtı

Kagawa resmen elden kaçtı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.08.2019

yönetimi, konusunda sıfır bonservis bedeli için Dortmund'la görüşürken, oyuncu Celta'ya gidiyor.

Geçen sezon 'tan yarım sezon için 1 milyon euro alan ve bu sezonda senelik 1.5 milyon euro önerilen, , Celta'ya yıllık 700 bin euro'ya imza atmaya karar verdiği belirtildi.
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