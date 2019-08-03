03 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kanadını Rusya'da buldu: Robert Mak

Beşiktaş kanadını Rusya'da buldu! Menajeri teklifi doğruladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.08.2019

, ’te forma giyen ’ın peşinde... Rus ekibinde bu sezon kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcunun menajeri de siyah-beyazlıların ilgisini doğruladı. Zenit’ten ayrılacak Mak’ın menajeri, “, ve ’dan teklifler var. Oyuncum düzenli oynayabileceği bir takım istiyor” dedi.

'in 2016 yılında 3.5 milyon euro bedelle 'tan ettiği Slovak kanat oyuncusu, menajeri Juraj Venglos'a kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi. Slovak basınındaki haberlere göre, 'ın menajeri kulüp ararken aynı zamanda 'ın da ilgisini doğruladı. Mak'ın menajeri Venglos, ", ve 'dan teklifler var. Robert Mak düzenli oynayabileceği bir takımda yer almak istiyor" diye konuştu.

1 YIL ANLAŞMASI VAR

28 yaşındaki Mak, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkasında forma giyebiliyor. 2016 yılında 3.5 milyon euro'ya PAOK'tan transfer edilen Slovak futbolcu 1 yıl sonra yeniden PAOK'a kiralık gönderilmişti. Geçen sezon Zenit formasıyla ligde 21 maçta 1 gol, 2 asist yapan Mak, tüm kulvarlarda ise 35 maçta 6 gol, 5 asistlik performans ser- Mak'ın Zenit ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

REKABET ÇOK ARTTI

Menajer Venglos, "Kadroda rekabet arttı ve bununla başa çıkmak zorundayız. Mak için birkaç kulübü listeye aldık. 2 hafta içinde karar vermeliyiz" dedi.

Robert Mak, profosyonel kariyeri boyunca toplamda 284 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 63 gol atıp, 33 asist yapmayı başardı.

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