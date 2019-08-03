03 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.08.2019

'ta 2019 yılı Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirildi. 947 kişinin oy kullandığı başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemlerinin saat 17:00'de tamamlanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçildi. Kullanılan 947 oyun 626 oy alan yeniden Divan Kurulu Başkanı oldu. Aday olan diğer isimlerden 286, 29 oy alırken 6 oy ise geçersiz sayıldı.

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Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan , "Gelip oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde okuyacağız. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35'in oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Oy verenlere teşekkür ediyorum. Üslubumuzda değişikli olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi olur. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek için, kendi menfaatimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için değil divan başkanlığı, İstanbul'un anahtarını verseler kabul etmem" şeklinde konuştu.

6 sandıkta açılan oylar ve sonuçlar şöyle:

1'İNCİ SANDIK
Kullanılan oy: 185
Geçerli oy: 184
Tevfik Yamantürk: 106
: 72
: 6

2'NCİ SANDIK
Kullanılan oy: 161
Geçerli oy: 159
Tevfik Yamantürk: 114
Şeref Nasır: 42
Haluk Karakurt: 3

3'ÜNCÜ SANDIK
Kullanılan oy: 166
Geçerli oy: 164
Tevfik Yamantürk: 97
Şeref Nasır: 61
Haluk Karakurt: 6

4'ÜNCÜ SANDIK
Kullanılan oy: 161
Geçerli oy: 161
Tevfik Yamantürk: 113
Şeref Nasır: 43
Haluk Karakurt: 5

5'İNCİ SANDIK
Kullanılan oy: 147
Geçerli oy: 146
Tevfik Yamantürk: 101
Şeref Nasır: 40
Haluk Karakurt: 5

6'NCI SANDIK
Kullanılan oy: 127
Geçerli oy: 127
Tevfik Yamantürk: 95
Şeref Nasır: 28
Haluk Karakurt: 4



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