26 Temmuz 2019, Cuma
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Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:
Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Beşiktaş Sompo Japan, genç takımından 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu Çağdaş Kayabaşı, Ege Cem Sun ve Can Kaan Turgut ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:
BGL Takımımız ilk meyvelerini verdi ve genç oyuncularımız Çağdaş Kayabaşı (2000), Ege Cem Sun (2000) ve Can Kaan Turgut (2000) Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız'ın kadrosuna dahil edildi.
Genç basketbolcularımız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Basketbolcularımıza başarılarla dolu bir kariyer dileriz.
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