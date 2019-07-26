Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza

Beşiktaş Sompo Japan, genç takımından 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu Çağdaş Kayabaşı, Ege Cem Sun ve Can Kaan Turgut ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:



BGL Takımımız ilk meyvelerini verdi ve genç oyuncularımız Çağdaş Kayabaşı (2000), Ege Cem Sun (2000) ve Can Kaan Turgut (2000) Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız'ın kadrosuna dahil edildi.



Genç basketbolcularımız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Basketbolcularımıza başarılarla dolu bir kariyer dileriz.