26 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza

Beşiktaş'ta 3 imza birden!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.07.2019

, genç takımından 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu , ve ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:

BGL Takımımız ilk meyvelerini verdi ve genç oyuncularımız Çağdaş Kayabaşı (2000), Ege Cem Sun (2000) ve Can Kaan Turgut (2000) Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız'ın kadrosuna dahil edildi.

Genç basketbolcularımız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Basketbolcularımıza başarılarla dolu bir kariyer dileriz.

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