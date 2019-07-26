26 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta idmanlar pür neşe
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Kartal, Avusturya kampındaki hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Siyah-beyazlılar, idmanı taraftara açtı. Orhan Ak’ı protesto eden kadın taraftarla buzlar eridi. Kartal’ın keyfi yerindeydi.
Koşu, istasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik program uygulayan siyah-beyazlı takım, antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla bitirdi. Bağırsak sorunu yaşayan Lens idmanda yer almadı. Öte yandan antrenmanı taraftarlar da izledi. İdman bitiminde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Avusturya'ya gelişte antrenör Orhan Ak'ı protesto eden kadın taraftar idmana davet edilirken kendisine forma hediye edildi.
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