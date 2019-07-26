26 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta idmanlar pür neşe

Beşiktaş'ta idmanlar pür neşe
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.07.2019

, Avusturya kampındaki hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Siyah-beyazlılar, idmanı taraftara açtı. ’ı eden kadın taraftarla buzlar eridi. Kartal’ın keyfi yerindeydi.

Koşu, istasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik program uygulayan siyah-beyazlı takım, antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla bitirdi. Bağırsak sorunu yaşayan Lens idmanda yer almadı. Öte yandan antrenmanı taraftarlar da izledi. İdman bitiminde futbolcular ve teknik direktör , taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Avusturya'ya gelişte antrenör eden kadın taraftar idmana davet edilirken kendisine forma hediye edildi.

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