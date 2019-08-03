03 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Udinese ile dün oynanan hazırlık maçının ardından ayağında hisseden 'ın golcüsü , bu sabah kontrol için hastaneye götürüldü.

'ın kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası 'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı. Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerden sonra beli olacak.

MEDEL DE TEDAVİ OLUYOR

Öte yandan yine dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan 'in kasıklarında çekme olduğu öğrenilirken, futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlığı yarışı başladı Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlığı yarışı başladı
Umut Meraş, Beşiktaş’a doğru Umut Meraş, Beşiktaş’a doğru
Beşiktaş kanadını Rusya'da buldu! Menajeri teklifi doğruladı Beşiktaş kanadını Rusya'da buldu! Menajeri teklifi doğruladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör