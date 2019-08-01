01 Ağustos 2019, Perşembe
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CANLI l Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 Giriş Tarihi: 01.08.2019
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;
"Güzel bir kamp geçiriyoruz. Transfer ihtiyaçlarımız var ama yaklaşık 1 aydan fazla süremiz var."
"Yoğunlaştığımız oyuncular hakkında 2 Eylül'e kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bazı oyuncularımız da gitmesi gerekebilir."
"Quaresma çok duygusal bir kişilik. Türkiye'yi böylesine tanıyan birinin böyle kolay etkilenmemesi lazım."
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