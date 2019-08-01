CANLI l Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

"Güzel bir kamp geçiriyoruz. Transfer ihtiyaçlarımız var ama yaklaşık 1 aydan fazla süremiz var."

"Yoğunlaştığımız oyuncular hakkında 2 Eylül'e kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bazı oyuncularımız da gitmesi gerekebilir."

"Quaresma çok duygusal bir kişilik. Türkiye'yi böylesine tanıyan birinin böyle kolay etkilenmemesi lazım."