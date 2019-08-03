03 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Avusturya kampı

Beşiktaş'ın son hazırlık maçı yarın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.08.2019

'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Takımı, kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki antrenmanda, dün oynanan Udinese karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas organizasyonları ve 5'e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. Çalışma, yarı sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.

'ın sağanak yağış altında gerçekleşen idmanını, yönetim kurulu üyeleri , ve Melih Aydoğdu da izledi.

KAMPTAKİ SON HAZIRLIK MAÇI YARIN

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın 1. Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia ile karşılaşacak.

Mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından özel uçakla 'ye dönecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi
Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlığı yarışı başladı Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlığı yarışı başladı
Umut Meraş, Beşiktaş’a doğru Umut Meraş, Beşiktaş’a doğru
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör