28 Temmuz 2019, Pazar
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Medel için 5’i ödeyebilirler
Giriş Tarihi: 28.07.2019
West Ham, Obiang'ı Sassuolo'ya satmasından sonra yerini Gary Medel doldurmak istiyor. İngiliz ekibinin, Obiang'ı 8 milyon euro'ya göndermesinin ardından, Medel için istenen 5 milyon euro'yu ödeyeceği konuşulmaya başlandı. Beşiktaş, Marsilya'nın 4 milyon euro teklifini geri çevirmişti.
West Ham, Obiang'ı Sassuolo'ya satmasından sonra yerini Gary Medel doldurmak istiyor. İngiliz ekibinin, Obiang'ı 8 milyon euro'ya göndermesinin ardından, Medel için istenen 5 milyon euro'yu ödeyeceği konuşulmaya başlandı. Beşiktaş, Marsilya'nın 4 milyon euro teklifini geri çevirmişti.
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