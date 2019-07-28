Medel için 5’i ödeyebilirler

West Ham, Obiang'ı Sassuolo'ya satmasından sonra yerini Gary Medel doldurmak istiyor. İngiliz ekibinin, Obiang'ı 8 milyon euro'ya göndermesinin ardından, Medel için istenen 5 milyon euro'yu ödeyeceği konuşulmaya başlandı. Beşiktaş, Marsilya'nın 4 milyon euro teklifini geri çevirmişti.

West Ham, Obiang'ı Sassuolo'ya satmasından sonra yerini Gary Medel doldurmak istiyor. İngiliz ekibinin, Obiang'ı 8 milyon euro'ya göndermesinin ardından, Medel için istenen 5 milyon euro'yu ödeyeceği konuşulmaya başlandı. Beşiktaş, Marsilya'nın 4 milyon euro teklifini geri çevirmişti.