28 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kagawa Celta ile anlaşmak üzere

Kagawa Celta ile anlaşmak üzere
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.07.2019

, eski oyuncusu Kagawa için Borussia Dortmund'a teklifte bulunmuştu. Kadrodaki futbolcu sayısını azaltmak isteyen Alman ekibi de buna olumlu yaklaşmıştı. Ancak gelen haberlere göre önceliği olan Kagawa beklediği teklifi aldı.

Japon orta sahanın, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde imza aşamasına geldiği kaydedildi. Kagawa, bir süredir İspanyol kulübü ile görüşüyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta disiplinden taviz yok! Beşiktaş'ta disiplinden taviz yok!
En ciddisi Rus kulüpleri En ciddisi Rus kulüpleri
‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’ ‘Demek ki işimi iyi yapıyorum’
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör