28 Temmuz 2019, Pazar
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Kagawa Celta ile anlaşmak üzere
Giriş Tarihi: 28.07.2019
Kartal, eski oyuncusu Kagawa için Borussia Dortmund'a teklifte bulunmuştu. Kadrodaki futbolcu sayısını azaltmak isteyen Alman ekibi de buna olumlu yaklaşmıştı. Ancak gelen haberlere göre önceliği İspanya olan Kagawa beklediği teklifi aldı.
Japon orta sahanın, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde imza aşamasına geldiği kaydedildi. Kagawa, bir süredir İspanyol kulübü ile görüşüyordu.
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