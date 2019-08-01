01 Ağustos 2019, Perşembe
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Sistemin kilit ismi Oğuzhan Özyakup
Giriş Tarihi: 01.08.2019
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sisteminin kilit ismi Oğuzhan Özyakup oldu.
Avcı'nın yeni sisteminin kilit ismi Oğuzhan oldu. Tecrübeli teknik adam Ozi'den, Başakşehir'de Mahmut ile Emre'nin üstlendiği görevleri bir arada yürütmesini istiyor. Ozi zaman zaman stoper gibi iki stoperin arasına girip tek pasla top çıkarıyor. Zaman zaman önde Ljajic'in yanında ara pası veriyor.
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