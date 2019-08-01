01 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sistemin kilit ismi Oğuzhan Özyakup

Sistemin kilit ismi Oğuzhan
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.08.2019

Beşiktaş'ta teknik direktör 'nın yeni sisteminin kilit ismi oldu.

Avcı'nın yeni sisteminin kilit ismi Oğuzhan oldu. Tecrübeli teknik adam Ozi'den, 'de Mahmut ile Emre'nin üstlendiği görevleri bir arada yürütmesini istiyor. Ozi zaman zaman stoper gibi iki stoperin arasına girip tek pasla top çıkarıyor. Zaman zaman önde Ljajic'in yanında ara pası veriyor.
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