31 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.07.2019

, hazırlıklarına kampında bu akşam yaptığı idmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da idmanı izledi.

Siyah-beyazlı ekip, kampında hazırlıklarına yarın TSİ 11.30 ve 19.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.



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