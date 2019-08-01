Dorukhan Toköz korkuttu
Beşiktaş Avusturya kampının 8'inci gününü çift idmanla sürdürdü. Kartal’ın genç yıldızı istasyon çalışması sırasında baş dönmesi yaşadı. Dorukhan, kulüp doktorunun ilaç tedavisinin ardından kendine geldi.
Önceki günü izinli geçiren siyah beyazlılar, sabah Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 saat süren kondisyon antrenmanı yaptı. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular kondisyon ve kuvvetlenme hareketlerinin olduğu istasyon çalışmasına geçti. Bu hareketler esnasında baş dönmesi yaşayan Dorukhan'a saha kenarında kulüp doktoru Murat Çevik tarafından müdahale edildi. Genç futbolcu ilaç tedavisinin ardından antrenmana devam etti. Yeni sistemin kilit oyuncularından biri olan Dorukhan, sabahki antrenmanın ardından Abdullah Avcı'nın belirlediği program dahilinde ekstra çalışma yaptı. Genç futbolcu, yardımcı antrenör Orhan Ak ile beraber mini kaleye ara pas ve ani çıkış çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Quaresma, Douglas ve Adem Ljajic de antrenmanı 15 dakika erken bitirdiler.
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