Marcelo sürprizi
Lyon yönetiminin bu sezon kadroda düşünmediği iddia edilen Marcelo için Beşiktaş yönetiminin devreye girmesi bekleniyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo ile Lyon yönetimi arasındaki kriz devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Lyon'da kalmak istemesine rağmen Lyon yönetimi Marcelo ile yolları ayırmak istiyor. Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, Marcelo'nun Lyon'la devam eden 2 yıllık kontratından memnun olduğu ve kalmak istediği öğrenilirken, buna karşılık Lyon ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayırmak istiyor. Lyon yönetiminin ısrarının devam etmesi halinde Marcelo bu kez gelen teklifleri değerlendirecek. Kulübün önünde çözüm bulmak için 1 ay var ve bu süreçte Marcelo ile görüşülecek. Eğer Marcelo da ayrılmaya karar verirse stoper arayan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu için devreye girecek.
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