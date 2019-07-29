29 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sakatlığı

Beşiktaş'ta bir sakatlık daha!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.07.2019

'da kamp çalışmaları yapan 'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.

Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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