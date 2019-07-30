30 Temmuz 2019, Salı
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Kagawa'nın tek taliplisi Beşiktaş
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Japon yıldız Shinji Kagawa, yeniden Beşiktaş yolunda.
İspanyol basınının, "Celta Vigo, Kagawa'nın menajeriyle yapılan transfer görüşmesinde büyük mesafe kat etti" haberine Celta Teknik Direktörü Escriba, "Benim bundan haberim yok" cevabını verdi. Bu açıklamanın ardından Japon yıldızı isteyen takımlar arasında sadece Beşiktaş ismi kaldı.
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