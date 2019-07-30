30 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Kagawa'nın tek taliplisi Beşiktaş

Kagawa'nın tek taliplisi Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Japon yıldız , yeniden yolunda.

İspanyol basınının, "Celta Vigo, Kagawa'nın menajeriyle yapılan transfer görüşmesinde büyük mesafe kat etti" haberine Celta Teknik Direktörü Escriba, "Benim bundan haberim yok" cevabını verdi. Bu açıklamanın ardından Japon yıldızı isteyen takımlar arasında sadece ismi kaldı.
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