30 Temmuz 2019, Salı
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Boyd: "Sürekli yüzüm gülüyor"
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Beşiktaş'ın yeni ismi Boyd, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Boyd "Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim" diye konuştu.
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