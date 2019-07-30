30 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Boyd: "Sürekli yüzüm gülüyor"

Boyd: Sürekli yüzüm gülüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.07.2019

'ın yeni ismi , kampında açıklamalarda bulundu.

'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen "Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim" diye konuştu.
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