30 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Mert Müldür için rakip Werder Bremen

Mert Müldür için rakip W. Bremen
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.07.2019

W.Bremen'in, 'ın gündeminde olan 'ü izlemeye aldığı ifade edildi.

Bremen'in menajeri Frank Baumann, cuma günü oynanan Rapid Wien- Salzburg maçında ve Thomas Murg'u izledi. 20 yaşındaki Mert, uzun süredir 'ın gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetim bu konuda somut bir adım için gün sayıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor
Kartal'dan sessiz prova Kartal'dan sessiz prova
Boyd: Sürekli yüzüm gülüyor Boyd: "Sürekli yüzüm gülüyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör