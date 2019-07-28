28 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Mustafa Pektemek Beşiktaş'a pahalıya patladı

Mustafa Pektemek Beşiktaş'a pahalıya patladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Kasımpaşa ile anlaşan , 2011'de geldii Beşiktaş'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.

Kasımpaşa ile anlaşan , 2011'de geldii Beşiktaş'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.

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