28 Temmuz 2019, Pazar
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Mustafa Pektemek Beşiktaş'a pahalıya patladı
Giriş Tarihi: 28.07.2019
Kasımpaşa ile anlaşan Mustafa Pektemek, 2011'de geldii Beşiktaş'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.
Kasımpaşa ile anlaşan Mustafa Pektemek, 2011'de geldii Beşiktaş'a oldukça pahalıya patladı. Forvet oyuncusu siyah-beyazlılardan toplamda 8.5 milyon euro garanti ücret kazandı. Bonservisine verilen para ile birlikte maliyeti 12.5 milyon euro'yu buldu. Mustafa, Beşiktaş'ta 151 maçta toplam 30 gol attı.
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