Beşiktaş'ta varsa yoksa Collins
Transfer sezonu başladığından beri stoper ile sağ ve sol bek mevkilerini önceliğe alan Beşiktaş, yeni bir ismi daha kadroya katmak için gaz bastı. Sağ beki bitiren Beşiktaş, şimdi de sol bek için gaza bastı. Durmisi’nin nazından bıkan yönetim, rotayı tamamen Nijeryalı Collins’e döndürdü.
Sağ bek sıkıntısını Douglas ile çözen siyah-beyazlılar, sol bek konusunda pek çok ismi gündemine almasına rağmen sonuca ulaşamamıştı. Hatta Bursalı Umut Meraş ve Lazio'lu Riza Durmisi için teklifte bulunulmuştu. Ancak Beşiktaş, Umut'la anlaşmasına karşın Bursa ile el sıkışamamış, Lazio ile anlaşmasına rağmen Durmisi'yi ikna edememişti. Özellikle Durmisi'nin nazından sıkılan siyah-beyazlılar, Bundesliga'nın yeni ekibi Paderborn'da forma giyen Jamilu Collins'i takibe almıştı. Son gelişmelere göre rota tamamen Nijeryalı savunmacıya döndü. Alman ekibiyle oyuncu için masaya oturan yöneticilerin 2 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. 24 yaşındaki Collins'i takımda tutmak isteyen Paderborn'lu yetkililerin ise 4 milyon euro'dan kapıyı açtığı kaydedildi. Pazarlıkların nasıl bir hal alacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"