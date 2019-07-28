28 Temmuz 2019, Pazar
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Beşiktaş'ın günemindeki Schürrle için en ciddisi Rus kulüpleri
Giriş Tarihi: 28.07.2019
Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle ile ilgili olarak menajeri Ingo Haspel'den flaş bir açıklama geldi. Haspel, "Schürrle, yalnızca futbol oynamak istiyor. Kendisine İtalya ve başka ülkelerden de teklifler var. Ancak şu an için en yoğun görüşmeleri Rus kulüpleriyle yürütüyoruz" dedi.
Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle ile ilgili olarak menajeri Ingo Haspel'den flaş bir açıklama geldi. Haspel, "Schürrle, yalnızca futbol oynamak istiyor. Kendisine İtalya ve başka ülkelerden de teklifler var. Ancak şu an için en yoğun görüşmeleri Rus kulüpleriyle yürütüyoruz" dedi.
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