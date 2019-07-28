28 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın günemindeki Schürrle için en ciddisi Rus kulüpleri

En ciddisi Rus kulüpleri
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle ile ilgili olarak menajeri Ingo Haspel'den flaş bir açıklama geldi. Haspel, "Schürrle, yalnızca futbol oynamak istiyor. Kendisine İtalya ve başka ülkelerden de teklifler var. Ancak şu an için en yoğun görüşmeleri Rus kulüpleriyle yürütüyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle ile ilgili olarak menajeri Ingo Haspel'den flaş bir açıklama geldi. Haspel, "Schürrle, yalnızca futbol oynamak istiyor. Kendisine İtalya ve başka ülkelerden de teklifler var. Ancak şu an için en yoğun görüşmeleri Rus kulüpleriyle yürütüyoruz" dedi.

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