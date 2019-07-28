Beşiktaş'ta disiplinden taviz yok!

Kafasındaki sistemi oturtmak için sürekli ikazlarda bulunan teknik patron Avcı; idmanlarda sürekli “Kısa, yerden, hızlı pas” diye uyarısında bulunuyor.

Riva kampında güç depolamaya başlayan Beşiktaş, Avusturya kampında vitesi iyice yükseltti. Siyah-beyazlı takım, bir taraftan sıcaklarla mücadel ederken diğer yandan da teknik diektör Abdullah Avcı'nın oyun felesefesini benimsemeye çalışıyor. 4 sezonluk Şenol Güneş döneminde kanat oyunları üzerinde çalışan Beşiktaş, Avcı'lı modelde merkezden pas yaparak atağa çıkmayı öğreniyor. Siyahbeyazlı takımda kaleciden başlayarak oyun kurma organizasyonu yaptıran Avcı, idmanlarda Karius'u bile kaleye değil, oyunun içine dahil ediyor. Zaman zaman talebelerini tatlı-sert bir dille uyarmaktan da geri durmayan tecrübeli çalıştırıcı, kontrol-pas sürelerinin kısa tutulmasını istiyor. Uzun top yerine yerden kısa hızlı pas isteğini tekrarlıyor. Öte yandan kampa alınan genç oyuncuların hırsı da gözden kaçmıyor. Usta hocanın gözüne girebilmek için var güçleriyle çalışan genç futbolcular, idmanlara herkesten önce çıkıp disiplinli davranıyor.