28 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz

Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 Giriş Tarihi: 28.07.2019

'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu. Yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.

Takımda geçen sezon kaptanlık görevini , ve Atiba Hutchinson yapmıştı. Kulüpten yeni kaptanlık sıralaması şöyle yapıldı: Burak-Atiba-Gökhan.

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