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Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz
Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 Giriş Tarihi: 28.07.2019
Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu. Yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.
Takımda geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı. Kulüpten yeni kaptanlık sıralaması şöyle yapıldı: Burak-Atiba-Gökhan.
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