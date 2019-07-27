27 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Douglas bugün kontrole girecek

Douglas bugün kontrole girecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.07.2019

'ın yeni transferi Douglas, bugün 'da sağlık kontrolünden geçecek.

Brezilyalı sağ bek, detaylı tetkiklerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve takımın kampına katılacak. 3 yıllığına anlaşılan 28 yaşındaki futbolcu, taraftarlara mesaj gönderip "Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım en güzel şekilde unutulmaz bir sezon geçiririz" dedi. Douglas, geçen sezon 'ta 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.
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