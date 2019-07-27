27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Douglas bugün kontrole girecek
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.
Brezilyalı sağ bek, detaylı tetkiklerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve takımın Avusturya kampına katılacak. 3 yıllığına anlaşılan 28 yaşındaki futbolcu, taraftarlara mesaj gönderip "Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım en güzel şekilde unutulmaz bir sezon geçiririz" dedi. Douglas, geçen sezon Sivas'ta 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.
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