27 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

West Ham Gary Medel'de ısrarcı

West Ham Gary Medel'de ısrarcı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.07.2019

'ın yıldızı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz dönemlerde de tarafından istenen futbolcunun yeniden kulübünün gündeminde olduğu iddia edildi. MAD EPL'de yer alan habere göre İngiliz kulübü, Sassuolo'ya sattığı Pedro Obiang'ın yerine için bir kez daha girişimde bulunacak.

CEZASI BELLİ OLDU

Medel'in Copa America'da Messi ile yaşadığı gerginlik sonrası gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu. CONMEBOL Disiplin Komitesi, her iki futbolcuya da aynı cezayı uygun gördü. Kırmızı karttan dolayı 1 maç men dışında iki isme de bin 500 dolar para cezası kesildi.
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