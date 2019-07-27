27 Temmuz 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
CEZASI BELLİ OLDU
Medel'in Copa America'da Messi ile yaşadığı gerginlik sonrası gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu. CONMEBOL Disiplin Komitesi, her iki futbolcuya da aynı cezayı uygun gördü. Kırmızı karttan dolayı 1 maç men dışında iki isme de bin 500 dolar para cezası kesildi.
West Ham Gary Medel'de ısrarcı
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz dönemlerde de West Ham tarafından istenen Şilili futbolcunun yeniden İngiliz kulübünün gündeminde olduğu iddia edildi. MAD EPL'de yer alan habere göre İngiliz kulübü, Sassuolo'ya sattığı Pedro Obiang'ın yerine Medel için bir kez daha girişimde bulunacak.
CEZASI BELLİ OLDU
Medel'in Copa America'da Messi ile yaşadığı gerginlik sonrası gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu. CONMEBOL Disiplin Komitesi, her iki futbolcuya da aynı cezayı uygun gördü. Kırmızı karttan dolayı 1 maç men dışında iki isme de bin 500 dolar para cezası kesildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"