Beşiktaş - Eibar maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş İspanyol ekibi Eibar ile hazırlık maçı yapacak. Boyd ve Douglas transferleri dışında Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye alan Beşiktaş'ta futbolcuların son durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Daha önce Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1'lik skorlarla mağlup eden siyah-beyazlılar en ciddi provasına çıkıyor.

BEŞİKTAŞ-EIBAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Eibar haızrlık maçı saat 18.00'de başlayacak karşılaşma, Spor Smart'tan ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

AJDIN HASIC SÜRPRİZİ

2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye aldı. Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Abdullah Avcı'nın 28 kişilik kamp listesinde şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.