27 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Eibar maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş - Eibar maçı saat kaçta hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 Giriş Tarihi: 27.07.2019

hazırlıklarını sürdüren , en ciddi provasına çıkıyor. Daha önce Pendikspor ve Kocaelispor ile karşışan siyah-beyazlılar ekiplerinden Eibar ile karşılaşacak. Peki - Eibar hangi kanalda?

hazırlıklarını 'da sürdüren İspanyol ekibi Eibar ile hazırlık maçı yapacak. Boyd ve Douglas transferleri dışında 17 yaşındaki hücum oyuncusu 'i denemeye alan 'ta futbolcuların son durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Daha önce Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1'lik skorlarla mağlup eden siyah-beyazlılar en ciddi provasına çıkıyor.

BEŞİKTAŞ-EIBAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

haızrlık maçı saat 18.00'de başlayacak karşılaşma, Spor Smart'tan ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

AJDIN HASIC SÜRPRİZİ

2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye aldı. Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. 'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Abdullah Avcı'nın 28 kişilik kamp listesinde şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, , , Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, , , Rıdvan Yılmaz, , , , Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, , Tyler Boyd, , Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, , Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

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