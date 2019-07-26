26 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Tonelli çıkarması

Beşiktaş'ta Tonelli çıkarması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.07.2019

, bir süre önce İtalyan medyasının duyurduğu Tonelli konusunda geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı yöneticilerin, 29 yaşındaki stoper için teklifini hazırladığı ve önümüzdeki pazartesi günü Çizme'ye gidecekleri belirtildi.

Kulübü Napoli'ye 750 bin euro'luk bir kiralama önerisi sunulacağı ifade edildi. Teknik direktör 'nin planları arasında yer almayan 1.83 boyundaki İtalyan savunmacı ile de menajeri vasıtasıyla görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında.

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