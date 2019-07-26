26 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta Durmisi çıkmazı
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Siyah-beyazlı yönetimin kulübü Lazio ile anlaşmasına rağmen henüz ikna edemediği Riza Durmisi, Marsilya'yı istiyor. 25 yaşındaki sol bekin Fransa'ya gitmek istediği ancak Lazio'nun daha iyi teklifte bulunduğu için Beşiktaş baskısı yaptığı bildirildi.
Öte yandan oyuncunun ülkesi Danimarka'da "Durmisi kendisi için doğru takımın Beşiktaş değil, Marsilya olduğuna inanıyor" yorumları yapıldı. 1.68 boyundaki futbolcu için gelecek hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
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