26 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Durmisi çıkmazı

Durmisi çıkmazı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Siyah-beyazlı yönetimin kulübü Lazio ile anlaşmasına rağmen henüz ikna edemediği Riza Durmisi, Marsilya'yı istiyor. 25 yaşındaki sol bekin Fransa'ya gitmek istediği ancak Lazio'nun daha iyi teklifte bulunduğu için Beşiktaş baskısı yaptığı bildirildi.

Öte yandan oyuncunun ülkesi Danimarka'da "Durmisi kendisi için doğru takımın Beşiktaş değil, Marsilya olduğuna inanıyor" yorumları yapıldı. 1.68 boyundaki futbolcu için gelecek hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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