26 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kavalcı: Burak kalacak bu çok net!

‘Burak kalacak bu çok net!’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Yönetici Ahmet Kavalcı, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. "Burak ve Dorukhan bizim için en önemli oyunculardan ikisi. Hocamız da ikisinin kesinlikle bırakılmasını istedi.

Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak. Dorukhan için çok uçuk bir teklif gelirse belki kabul ederiz diyen Kavalcı, devam eden görüşmelerle ilgili de "Sağ beki aldık. Şimdi de sol bek ve stoper için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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