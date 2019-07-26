26 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta Kavalcı: Burak kalacak bu çok net!
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Yönetici Ahmet Kavalcı, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. "Burak ve Dorukhan bizim için en önemli oyunculardan ikisi. Hocamız da ikisinin kesinlikle bırakılmasını istedi.
Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak. Dorukhan için çok uçuk bir teklif gelirse belki kabul ederiz diyen Kavalcı, devam eden görüşmelerle ilgili de "Sağ beki aldık. Şimdi de sol bek ve stoper için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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