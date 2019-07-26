26 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

'O artık aileden'

'O artık aileden'
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.07.2019

'ın yeni transferi Tyler Boyd, Avusturya kampında basın toplantısı düzenledi. Harika bir kulübe geldiğini kaydeden ABD'li yıldız, "Burada olmak büyük bir zevk. İlk günden itibaren herkes bana kollarını açtı. Ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler. Bu da benim için mutluluk verici" dedi. Daha önce Vodafone Park'a rakip olarak geldiğini hatırlatan 24 yaşındaki sol kanat, siyah-beyazlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

'nın sisteminde Visca'nın önemli rol aldığının hatırlatılması üzerine Boyd, "Çalıştıkça benden beklentilerini öğreneceğim. Visca ile karşılaştırılmak istemiyorum. Kendi kalitem ve bir stilim var. Açık pozisyonunu tercih ederim ama Abdullah hoca nerede görev verirse orada elimden geleni yaparım" yanıtını verdi.

Q7 ÇOK ŞEY ÖĞRETECEK

'ın yeni yıldızı Boyd, takım arkadaşı Quaresma'ya övgüler yağdırdı. Portekizli oyuncunun kalitesine vurgu yapan 24 yaşındaki sol kanat, "Benden tecrübe ve yaş olarak da ileride. Aramızdaki forma rekabeti takım için son derece olumlu olacak. Ayrıca onun kalitesindeki bir oyuncudan öğreneceğim çok şey var" sözlerini sarf etti.

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