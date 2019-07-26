Beşiktaş'ın gündemine gelen Fer Feyenoord’a yakın

Adı Beşiktaş'la anılan orta saha oyuncusu Leroy Fer, altyapısından yetiştiği Feyenoord'a imza atmaya çok yakın. Hollandalı futbolcu, "Transfer döneminde başka kulüplerden de teklif aldım. Ancak şu anda yalnızca Feyenoord'a odaklandım. Umarım sözleşme imzalayabilirim" dedi. Beşiktaş bonservisi olmadığı için Fer'le ilgileniyordu.

Adı Beşiktaş'la anılan orta saha oyuncusu Leroy Fer, altyapısından yetiştiği Feyenoord'a imza atmaya çok yakın. Hollandalı futbolcu, "Transfer döneminde başka kulüplerden de teklif aldım. Ancak şu anda yalnızca Feyenoord'a odaklandım. Umarım sözleşme imzalayabilirim" dedi. Beşiktaş bonservisi olmadığı için Fer'le ilgileniyordu.