26 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Douglas!

Kartal Douglas
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Ve transferler bombalarını patlamaya devam ediyor. Beşiktaş, Barça ile sözleşmesi biten Douglas’ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 800 bin euro alacak olan sambacı yarın kampa katılacak.

İlk olarak olarak ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'u renklerine bağlayan siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen sağ bek Douglas Pereira'yı da kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. , Barcelona ile kontratı sona eren 1.72 boyundaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.

S.PAULO, BENFİCA, SPORTİNG...

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, transfer hakkında yaptığı açıklamada "İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak" diye konuştu. Siyah-beyazlılardan yıllık 800 bin euro ücret alacağı belirtilen Douglas, daha önce , Sporting Gijon, gibi kulüplerde görev yaptı. Douglas, şimdi de Beşiktaş'ın başarısı için sağ bekte 'le forma mücadelesi verecek.

Douglas, son ciddi sakatlığını 2017-18 sezonunda yaşasa da bu alanda dosyası bayağı kabarık durumda. Kariyerinde 7 önemli sakatlık geçiren Brezilya'lı oyuncu; diz, kas yaralanması, ayak bileği sorunları gibi sakalıklar nedeniyle farklı kulüplerde toplam 216 gün sahalardan uzak kalıp toplamda 44 müsabakayı kaçırdı.

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