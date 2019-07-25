25 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan, Burak ve Douglas açıklaması

Burak ve Dorukhan için transfer açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Bu sabah yapılan antrenman esnasında basın mensupları ile sohbet eden Kavalcı, haberlerinin manşetinden yer alan Dorukan ve Burak için '' hocamız her iki oyuncunun da gitmesini kesinlikle istemiyor.Dorukhan için de şu ana kadar gelen teklifler istediğimiz seviyede değil,çok uçuk bir teklif gelirse belki'' diye konuştu.

Kavalcı Burak ve Dorukhan için '' Burak ve Dorukhan bizim için en önemli oyunculardan ikisi.Hocamızla daha önce yaptığımız toplantıda ikisinin de kesinlikle bırakılmasını istemediğini bize bildirdi.Zaten biz de konuşulan rakamlara bırakmayız.Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak.Dorukhan için de teklifler vardı ancak doğrudan reddettik.Ancak çok uçuk, hayır diyemeyeceğimiz bir teklif gelirse değerlendiririz.Onu da bir şartla; yine hocamıza sorarak değerlendiririz.Tamam derse satarız, hayır derse yine satmayız'' ifadelerini kullandı.

Diğer transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Kavalcı, 'nın istediği üç mevki olan sağ bek, sol bek ve stoper bölgesine takviye yapacaklarını söylerken sohbetin bir saat sonrasında sağ bek transferi neticelendi.Siyah beyazlılar ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezonu 'da kiralık geçiren Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

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