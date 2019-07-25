Tyler Boyd: "Başka teklifler aldım ama..."
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, siyah beyazlı ekibin Avusturya'daki kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da kamp yaparak sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Tyler Boyd basın toplantısı düzenledi.
İşte Boyd'un açıklamalarından satır başları:
"Harika bir kulübe geldim. Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes bana kollarını açtı"
"Abdullah Avcı ile çalıştıkça takıma daha çok alışıyorum."
"Kanatta oynamayı daha çok istiyorum ama hocamız nerede oynamamı isterse orada oynarım."
"Başka teklifler vardı ama Beşiktaş'ı seçerek çok iyi bir karar verdim."
"Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluktur, bunun için her şeyi yapacağım."
"Ricardo Quaresma çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. Ondan öğreneceğim çok şey var. Aramızda yaşanacak bir rekabet de olumlu bir rekabet olacaktır. Bu rekabetin takıma faydası olur"
"Takımda henüz çok yeniyim ama burada herkes çok dost canlısı. Bana çok yakın davranıyorlar."
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