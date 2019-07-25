25 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd: "Başka teklifler aldım ama..."

Tyler Boyd :Başka teklifler aldım ama...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 Giriş Tarihi: 25.07.2019

'ın yeni transferi , siyah beyazlı ekibin Avusturya'daki kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da kamp yaparak sürdüren 'ta yeni transfer basın toplantısı düzenledi.

İşte Boyd'un açıklamalarından satır başları:

"Harika bir kulübe geldim. Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes bana kollarını açtı"

"Abdullah Avcı ile çalıştıkça takıma daha çok alışıyorum."

"Kanatta oynamayı daha çok istiyorum ama hocamız nerede oynamamı isterse orada oynarım."

"Başka teklifler vardı ama Beşiktaş'ı seçerek çok iyi bir karar verdim."

"Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluktur, bunun için her şeyi yapacağım."

"Ricardo Quaresma çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. Ondan öğreneceğim çok şey var. Aramızda yaşanacak bir rekabet de olumlu bir rekabet olacaktır. Bu rekabetin takıma faydası olur"

"Takımda henüz çok yeniyim ama burada herkes çok dost canlısı. Bana çok yakın davranıyorlar."

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