24 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gary Medel: Ülkeme döneceğim

Gary Medel: Ülkeme döneceğim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Medel, transfer iddiaları ile ilgili ülke basınına konuştu. Şilili futbolcu, "Birgün Şili'ye geri dönmeyi umuyorum. Birkaç yıl içinde geri döneceğime inanıyorum.

Medel, transfer iddiaları ile ilgili ülke basınına konuştu. Şilili futbolcu, "Birgün Şili'ye geri dönmeyi umuyorum. Birkaç yıl içinde geri döneceğime inanıyorum. Ülkemde bana gösterilen sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

MEDEL İÇİN YENİ TEKLİF
Takımdan ayrılma ihtimali yüksek gösterilen Gary Medel için Fiorentina harekete geçmeye hazırlanıyor. Marsilya'nın teklifinin reddedilmesinin ardından İtalyan kulübü siyah beyazlılarla görüşecek. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, Şilili futbolcu için yeniden temasa geçerek transferi bitirmek istiyor. İtalyan kulübünün ABD kampı sonrası Medel için resmi girişimlerin başlayacağı öne sürüldü.e bana gösterilen sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

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