Cenk Koray’a anma töreni
Yönetim Kurulu eski üyelerinden merhum Cenk Koray için vefatının 19. yılında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene siyah-beyazlı camiadan birçok isim katıldı.
Yönetim Kurulu eski üyelerinden merhum Cenk Koray için vefatının 19. yılında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine Divan Kurulu Üyeleri ile Koray'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
JESUS: ŞAKALAR BAŞLADI MI?
Roma'da forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Beşiktaş'a gideceği yönündeki iddialara ilginç yanıt verdi. 28 yaşındaki stoper, transferini soran basın mensuplarına "Şakalara başladık mı? Ben Roma'nın oyuncusuyum ve burada kalacağım" cevabını verdi. İtalyan basını, Jesus'un kiralık olarak siyah-beyazlı takıma gelebileceğini ileri sürmüştü.
SATIŞLAR DURGUN
Geçtiğimiz yılı 3. tamamlayan ve sezon bittikten hemen sonra Abdullah Avcı'yla yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta kombine kart satışlar devam ediyor. Kombinelerini yenileyenler ve kart alanlar dahil şu ana dek 20 bine yakın satış yapıldığı bildirildi. Yetkililer, transfer dönemindeki durgunluk ve ekonomik kriz sebebiyle taraftarların kombine konusunda beklemeyi seçtiğini ifade ettiler.
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