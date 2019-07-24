24 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

‘Borja aşkı depreşti’

‘Borja aşkı depreşti’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Brezilya'da yayın yapan esporte. uol sitesi, 'ın Palmeiras'lı forvet Miguel Borja ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde, "Beşiktaş'ın Borja aşkı depreşti" ifadesi kullanıldı.

Brezilya'da yayın yapan esporte. uol sitesi, 'ın Palmeiras'lı forvet Miguel Borja ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde, "Beşiktaş'ın Borja aşkı depreşti" ifadesi kullanıldı. 26 yaşındaki Kolombiyalı santrfor için yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi. Borja'nın piyasa değeri 5 milyon euro civarı.
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