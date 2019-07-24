24 Temmuz 2019, Çarşamba
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‘Borja aşkı depreşti’
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Brezilya'da yayın yapan esporte. uol sitesi, Beşiktaş'ın Palmeiras'lı forvet Miguel Borja ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde, "Beşiktaş'ın Borja aşkı depreşti" ifadesi kullanıldı.
Brezilya'da yayın yapan esporte. uol sitesi, Beşiktaş'ın Palmeiras'lı forvet Miguel Borja ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde, "Beşiktaş'ın Borja aşkı depreşti" ifadesi kullanıldı. 26 yaşındaki Kolombiyalı santrfor için yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi. Borja'nın piyasa değeri 5 milyon euro civarı.
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