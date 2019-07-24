24 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

‘Dorukhan Eljif’ten daha fazla eder’

‘Dorukhan Eljif’ten daha fazla eder’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Başkan ile bir görüşme yaptı… Orman, Dorukhan için Udinese ve Torino'nun, Burak içinde Lecce'nin ısrarlarından bahsetti.

Başkan ile bir görüşme yaptı… Orman, Dorukhan için Udinese ve Torino'nun, Burak içinde Lecce'nin ısrarlarından bahsetti. Avcı, Elijf'in 16 milyon euro'ya gittiği ortamda Dorukhan için 8 milyon euro'luk teklifin düşük olduğunun söyledi. 12 milyon euro'nun altında bir rakamın kabul edilmemesi gerektiği fikrini paylaştı.

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