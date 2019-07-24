24 Temmuz 2019, Çarşamba
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‘Dorukhan Eljif’ten daha fazla eder’
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı bir görüşme yaptı… Orman, Dorukhan için Udinese ve Torino'nun, Burak içinde Lecce'nin ısrarlarından bahsetti.
Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı bir görüşme yaptı… Orman, Dorukhan için Udinese ve Torino'nun, Burak içinde Lecce'nin ısrarlarından bahsetti. Avcı, Elijf'in 16 milyon euro'ya gittiği ortamda Dorukhan için 8 milyon euro'luk teklifin düşük olduğunun söyledi. 12 milyon euro'nun altında bir rakamın kabul edilmemesi gerektiği fikrini paylaştı.
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