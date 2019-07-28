28 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan son dakika transfer haber geldi! Hollandalı yıldızda sona gelindi

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda lig ve Avrupa'da iddialı olmak isteyen ve kadro planlamasını bu doğrultuda şekillendiren siyah beyazlı kulüpten son dakika transfer haberi geldi. Beşiktaş yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.

Beşiktaş transferde sona geldi! Anlaşma sağlandı...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Şimdiye dek kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren siyah beyazlılar bir başka yıldızın transferinde sona geldi.

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