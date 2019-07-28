Beşiktaş'tan son dakika transfer haber geldi! Hollandalı yıldızda sona gelindi

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda lig ve Avrupa'da iddialı olmak isteyen ve kadro planlamasını bu doğrultuda şekillendiren siyah beyazlı kulüpten son dakika transfer haberi geldi. Beşiktaş yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.