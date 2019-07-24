24 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Avusturya yolcusu

Beşiktaş Avusturya yolcusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.07.2019

hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan , ikinci etap kampı için bugün Avustuya'ya gidecek. Siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.

hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan , ikinci etap kampı için bugün Avustuya'ya gidecek. Siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. Avusturya'nın Saalfelden kentinde 4 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak , dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, Avusturya kampında CD Eibar, Apollon Larisas, Udinese ve Brescia ile karşılaşacak.

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