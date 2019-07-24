24 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

İşte Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu

İşte Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.07.2019

'ın kampı kadrosu belli oldu.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör , bugün 'ya gidecek siyah-beyazlı takımın kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, , , Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, , , Rıdvan Yılmaz, , , , Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, , Tyler Boyd, , Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, ,
Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

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