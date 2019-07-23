23 Temmuz 2019, Salı
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Pektemek Paşa'ya
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli oluyor. Gençlerbirliği ile adı anılan golcü futbolcuyla Kasımpaşa'nın da yakından ilgilendiği öne sürüldü.
Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek'in, Kasımpaşa'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Eski takımı G.Birliği'yle de adı anılan 31 yaşındaki forvetin, İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi. G.Birliği ile parlayan Pektemek, 2011'de 4 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olmuştu. 2016'da Başakşehir'e kiralanan tecrübeli oyuncu, kariyerinde 269 karşılaşmada 64 gol attı.
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