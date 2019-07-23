23 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Pektemek Paşa'ya

Pektemek Paşa'ya
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Beşiktaş'tan ayrılan 'in yeni adresi belli oluyor. Gençlerbirliği ile adı anılan golcü futbolcuyla Kasımpaşa'nın da yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan ayrılan 'in, Kasımpaşa'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Eski takımı G.Birliği'yle de adı anılan 31 yaşındaki forvetin, İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi. G.Birliği ile parlayan Pektemek, 2011'de 4 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olmuştu. 2016'da Başakşehir'e kiralanan tecrübeli oyuncu, kariyerinde 269 karşılaşmada 64 gol attı.
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