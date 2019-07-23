23 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Eski Beşiktaşlı Adriano, Athletico Paranaense'ye transfer oldu

Adriano Athletico Paranaense'de
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten Correia Claro, ekiplerinden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Adriano transferini duyurdu.

15 yıl aradan sonra 'ya dönen , bu kararı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Takım yapısı, felsefe, yönetim gibi seçenekler karar vermemde etkili oldu. Kariyerim boyunca aldığım kararlarda hep bu seçenekleri göz önünde bulundurdum. Athletico ile kariyerime devam edeceğim. Mümkün oldukça çabuk adapte olmayı ve takımın benden beklentilerine cevap vermek istiyorum. Formayı giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Avrupa'da taktiksel anlamda kendini çok geliştirdiğini ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, "Kariyerim boyunca kendime çok iyi baktım. Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Avrupa'da taktiksel anlamda çok şey öğrendim. Tiago Nunes ile çalışacağım için mutluyum." açıklamasında bulundu.
Beşiktaş formasıyla 111 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol atıp 11 asist yapma başarısı gösterdi.

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