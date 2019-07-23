23 Temmuz 2019, Salı
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DÖNMESİNDE ENGEL YOK
Kagawa adım adım Beşiktaş'a
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Dortmund Kagawa’yı takımda tutmama kararı aldı. Böylece Beşiktaş’a gün doğdu
Kagawa'nın ut bonservisini elinde bulunduran Dortmund'un Sportif Direktörü Micheal Zorc, Japon futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı. Böylece Kagawa'nın Beşiktaş'a dönme şansı iyice yükseldi.
DÖNMESİNDE ENGEL YOK
İspanya'dan teklif alamadığı için tek seçeneği Beşiktaş olan Japon futbolcunun bu kez Siyah-Beyazlı takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.
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