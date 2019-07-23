23 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Kagawa adım adım Beşiktaş'a

Kagawa adım adım Kartal'a
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Dortmund Kagawa’yı takımda tutmama kararı aldı. Böylece ’a gün doğdu

Kagawa'nın ut bonservisini elinde bulunduran Dortmund'un Sportif Direktörü Micheal Zorc, Japon futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı. Böylece Kagawa'nın 'a dönme şansı iyice yükseldi.

Beşiktaş'tan sol beke iki aday

DÖNMESİNDE ENGEL YOK

'dan teklif alamadığı için tek seçeneği Beşiktaş olan Japon futbolcunun bu kez Siyah-Beyazlı takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.

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