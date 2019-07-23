23 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yarın Avusturya'ya gidecek

Beşiktaş yarın Avusturya'ya gidecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.07.2019

öncesinde 8 Temmuz'da Riva'da toplanan ve 'a kadar ilk etap çalışmalarını Tesisleri'nde yaparak kondisyon depolayan , yarın 2. etap kamp çalışmaları için 'ya gidecek. Siyah-beyazlılar, Avusturya'da yeni sezon öncesinde taktik ağırlıklı çalışacak.

'ta 1. etap kamp çalışmaları 'da sona erdi. 8 Temmuz tarihinde Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde topbaşı yapan ve 2 hafta boyunca kondisyon ağırlıklı çalışarak güç depolayan siyah-beyazlılar, 2 de hazırlık maçı yaptı. İlk olarak Pendikspor'la karşılaşan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, kampın son gününde ise Kocaelispor ile karşı karşıya geldi ve 7-1 kazandı. Bu maçta forma giyen yeni transfer ise 45 dakika sahada kalıp 3 asist yaparak dikkat çeken isim oldu. Riva'da genel olarak kondisyon ağırlıklı çalışan Beşiktaş, 2. etap kamp çalışmaları için yarın 'ya gidecek ve burada taktik ağırlıklı olarak çalışacak. Yarın başlayacak olan kamp çalışmaları 4 Ağustos tarihine kadar Avusturya'nın Saalfelden bölgesinde devam edecek.

ORTA SAHA KURGUSU TAMAMLANDI

öncesinde ideal 11'i de kurmak için çeşitli varyasyonlar deneyen , kafasındaki kadroyu oturtmaya başladı. Siyah-beyazlılarda ilk olarak orta sahada forma giyecek 5 isim belirlendi. Abdullah Avcı'nın kafasındaki orta saha kurgusunda , Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic bulunuyor. Bu 3 isimle merkez orta sahayı kuracak olan Avcı'nın kanatlardaki ilk tercihi ise Tyler Boyd olacak. ABD'li futbolcuyu, Visca gibi kullanmak isteyen Avcı, sol kanatta ise 'yı deniyor. Pendikspor maçında Quaresma'yı sağda, Lens'i ise solda deneyen Avcı, aynı sistemi Kocaelispor maçının ilk 10 dakikasında da denemişti ancak daha sonra Lens'i sağ , Quaresma'yı da sol kanada aldı. Avcı, Portekizli yıldızın sol kanattaki iyi performansı sonrasında bu futbolcuyu solda denemeye devam edecek.

GENÇLERDEN UMUTLU

Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde genç oyunculardan da çok umutlu. Özellikle Muhayer Oktay'ın antrenman ve hazırlık maçlarında gösterdiği performanstan çok memnun kalan Avcı, Orkan Çınar'ı da kazanmak istiyor. Pendikspor maçında etkili oynayan ancak sonrasında sakatlık yaşayan Orkan için özel program hazırlayacak olan tecrübeli hoca, bu futbolcunun gelişim göstererek takıma dahil olmasını istiyor. Avcı'nın gözüne girmeyi başaran bir diğer isim ise altyapıdan gelen Oğuzhan Akgün. Eldeki kadroyu en etkili şekilde kullanmak isteyen Abdullah Avcı, 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampında, yeni sezon taktiğini oturtmak için yoğun mesai harcayacak.
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