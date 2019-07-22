Udinese çıkmıyor Beşiktaş inmiyor

İtalyan kulübü Udinese, Dorukhan Toköz için teklifte bulurmuştu. Gelen haberlere göre İtalyanların 9 milyon, siyah-beyazlı yönetimin de 10 milyonda ısrarcı olduğu bildirildi. Görüşmelerin tıkanma aşamasına geldiği öğrenildi. İtalyan basını "Dorukhan buzdolabında" yazdı.

İtalyan kulübü Udinese, Dorukhan Toköz için teklifte bulurmuştu. Gelen haberlere göre İtalyanların 9 milyon, siyah-beyazlı yönetimin de 10 milyonda ısrarcı olduğu bildirildi. Görüşmelerin tıkanma aşamasına geldiği öğrenildi. İtalyan basını "Dorukhan buzdolabında" yazdı.