21 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU l Beşiktaş - Kocaelispor maç sonucu: 7-1 l ÖZET

Beşiktaş fark attı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva’da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor’un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıktı. ’nın yönetimindeki , Kocaelispor'u 7-1 mağlup etti. Yeni transfer Tyler Boyd iki asist yaparken 18 yaşındaki genç Oğuzhan Akgün de 2 gol attı ve adeta Abdullah Avcı'ya mesaj verdi.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva'da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor'un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıktı. 'nın yönetimindeki , Kocaelispor'la karşı karşıya geldi.

Siyah Beyazlılar mücadeleden 7-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

'ın golleri: Quaresma, Enzo Roco, Muhayer Oktay, Umut Nayır(2), Oğuzhan Akgün(2)

Kocaelispor'un golü: Gökdeniz

Maçtan dakikalar:

8' Kocaelispor, Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

23' Beşiktaş'a 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti.

33' Enzo Roco Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi. Riva Hasan Doğan Tesisleri'ndeki maçta Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Riva'da ikinci yarı başladı.

11 numaralı formasıyla Tyler Boyd, ilk kez Beşiktaş formasıyla Kocaelispor karşısında 2. yarıda sahada.

54' Muhayer Oktay Beşiktaş'ı 3-1 öne geçiren golü attı. Asist Tyler Boyd'dan geldi.

64' Umut Nayir Beşiktaş'ı 4-1 öne geçirdi. Bu golde de asist Boyd'dan geldi.

80' Umut Nayir kendisinin ikinci, takımının 5. golünü attı, 5-1.

83' Genç forvet Oğuzhan Akgün skoru 6-1 yaptı.

89' Genç Oğuzhan yine sahneye çıktı ve skoru 7-1 yaptı.

Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i:

Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Güven

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

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