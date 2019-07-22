22 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Rekor satış için Burak’lı teşekkür

Rekor satış için Burak’lı teşekkür
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Lecce, 1985 yılından beri ilk kez kombine rekoru kırdı. Çizme ekibi 13 bin 590 kombine satınca Burak Yılmaz politikası da değişti. İtalyanların, biletlere ilgi gösteren taraftarlara teşekkür olarak Burak'ı bonservis ödeyip transfer edeceği yazıldı.

Lecce, 1985 yılından beri ilk kez kombine rekoru kırdı. Çizme ekibi 13 bin 590 kombine satınca Burak Yılmaz politikası da değişti. İtalyanların, biletlere ilgi gösteren taraftarlara teşekkür olarak Burak'ı bonservis ödeyip transfer edeceği yazıldı. İtalya basınında yer alan haberlerde "Taraftarın hakkında şarkılar yazdığı Burak için teklif artırılacak" denildi.

TUNAOĞLU İÇİN ANMA TÖRENİ
, efsane futbolcularından Yusuf Tunaoğlu için vefatının 19. yılında bugün 11.00'de anma töreni düzenleyecek. Kulüpten yapılan açıklamada Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki tören için Vodafone Park kulüp girişinden saat 10:00'da servis kalkacağı bildirildi.

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