Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Genlerimizde var

Teknik patron Avcı ilk ciddi uyarıları yaptı: Çok çalışarak kazanacağız. Çünkü bu Beşiktaş’ın genlerinde var. Yıldızlara değil, stratejiye dayalı oynayacağız.

Riva kampında kafasındaki taktiği yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, dün sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde oyuncuları toplayarak ilk ciddi uyarılarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, istediği stili 3 madde üzerinden anlatıp 'takım oyunu'nu vurguladı. İlk antrenmanlardan beri pas organizasyonları deneten Avcı, bu konuya da ayrı bir paragraf açtı. İşte siyah-beyazlı hocanın, futbolculara yaptığı ilk uyarılar ve onlardan beklentileri: 1- Çok çalışarak kazanacağız. Beşiktaş'ın genlerinde de bu var. Bu yüzden ben ve Beşiktaş'ın isimleri yan yana geldi. 2- Yıldızlara değil; oyuna, taktiğe, prensibe, stratejiye dayalı bir oyun oynayacağız. 3- Pas oyunu oynayacak Beşiktaş. Kalecisi degaj yapmayacak. Kanat oyuncuları zorda kalmadıkça orta atmayacak... Öte yandan sabah idmanında da 5'e 2 pas ve taktik çalışan siyah-beyazlı takım, ardından şut denemeleri ile antrenmanı noktaladı.



7 İSMİ BEĞENMEDİ

Riva kampında Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen isimler; Utku, Roco, Orkan ve Oğuzhan Aydoğdu oldu. Tecrübeli teknik adamın bu 4 ismin dışında; Lens, Muhayer ve Isimat-Mirin'den de beklediği verimi alamadığı bildirildi.