21 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Yengeden çağrı

Yengeden çağrı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp 'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."

Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp 'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."

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