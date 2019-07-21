21 Temmuz 2019, Pazar
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Yengeden çağrı
Giriş Tarihi: 21.07.2019
Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp Kartal'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."
Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp Kartal'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."
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