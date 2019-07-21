Yengeden çağrı

Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp Kartal'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."

Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp Kartal'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."